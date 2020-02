Juventus under19, a rischio rinvio anche il match con il Real Madrid

TORINO- L’emergenza Coronavirus continua a suscitare grande preoccupazione nel nostro paese, con il calcio che inevitabilmente ne subisce le conseguenze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è solo il “calcio dei grandi” a vedere il rinvio di diverse gare, ma anche quello a livello giovanile. Ne sa qualcosa la Juventus under19 che, dopo aver visto il rinvio del match di campionato con il Sassuolo, rischia ora di non poter scendere in campo anche con il Real Madrid in Youth League.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<