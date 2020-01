Juventus under19, 3-0 alla Cremonese in coppa Italia: è semifinale

TORINO- La Juventus under19 ha dimostrato di aver metabolizzato il ko esterno di Empoli dell’ultimo turno di campionato, estromettendo la Cremonese dalla coppa Italia. A Vinovo, in una gara mai in bilico, i baby bianconeri prevalgono per 3-0 e approdano così alle semifinali del torneo. Al 17′ il match si sblocca: sul traversone di Anzolin dalla sinistra è Leo a farsi trovare e pronto e ad infilare in rete il pallone dell’1-0. Al 31′ il raddoppio firmato Ranocchia, che con un mancino imparabile non lascia scampo al portiere ospite. Si va così al riposo. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo e, quando la Cremonese rimane in 10 per l’espulsione di Spini, è ordinaria amministrazione il 3-0: all’87’ Ranocchia firma la doppietta personale e chiude il match. Da segnalare, tra le altre cose, l’esordio nella ripresa del neo acquisto Marques, appena arrivato dal Barcellona.