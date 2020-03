Juventus under 19 ko: a Vinovo passa il Genoa in rimonta

TORINO- Torna in campo con una sconfitta la Juventus under19, superata in rimonta dal Genoa a Vinovo: “La Juve ha un copione chiaro in testa e lo interpreta al meglio fin dal primo minuto, prendendo in mano la partita e spaventando subito il Genoa con Ahamada prima e Sekulov poi. Gli ospiti reagiscono con Da Cunha, che chiama Siano a un intervento pazzesco al 13′, ma è solo una parentesi. Il pallone lo tengono sempre i bianconeri, più volte pericolosi e a un centimetro dal vantaggio al 31′: azione dirompente di Sene e palla per Tongya sul secondo palo, la cui deviazione in scivolata a porta sguarnita non trova lo specchio. Ruoli invertiti e risultato migliore al 34′. Tongya lancia Sene, che si divora Raggio, aggira Radaelli e scrive l’1-0. Risultato con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e lo sviluppo del match è simile, sebbene il Genoa sia più aggressivo. Al 75′ è la Juve, con Barrenechea a sfiorare il raddoppio, ma all’81’ arriva, a sorpresa, il pari rossoblu. Masini mette in mezzo e pesca Serpe, che capitalizza al massimo la sua sortita offensiva, deviando la sfera alle spalle di Siano. Un esuberante Chibozo, classe 2003 entrato nel corso della partita, prova a mettere le cose a posto, ma la sua conclusione, dopo una ripartenza a tutta velocità, si spegne a lato. Il finale sembra ormai scritto, ma al 92′ Eyango ruba palla e serve Buonavoglia, che batte Siano e regala i tre punti al Genoa”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<