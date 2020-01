Juventus, una vittoria per proseguire la striscia positiva in coppa Italia

TORINO- Anche stasera sarà di scena la coppa Italia, che vedrà l’esordio stagionale della Juventus, che allo Stadium attende la visita dell’Udinese. Dopo un anno in cui il trofeo è stato lasciato alla Lazio, i campioni d’Italia vogliono tornare a trionfare anche in questa manifestazione. Per farlo, però, il primo passo sarà proprio quello di eliminare i friulani, continuando con la striscia positiva che dura dal 2008. Come riportato dal sito ufficiale, infatti, la Vecchia Signora ha sempre passato il turno degli ottavi dalla stagione 2008/09. Primato condiviso con Carpi e Alessandria che però, a differenza di Ronaldo e compagni, hanno raggiunto il turno solo una volta negli ultimi undici anni.