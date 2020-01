Juventus, una statistica può portare fortuna per lo scudetto

TORINO- Dopo il pareggio esterno dell’Inter a Lecce, la Juventus ha contro il Parma l’occasione per allungare in vetta alla classifica. Bianconeri che, vincendo stasera, allungherebbero a +4, dando vita alla prima mini-fuga della stagione. Un’annata che potrebbe portare al nono scudetto consecutivo, se i ragazzi di Maurizio Sarri riuscissero a rispettare la statistica che accompagna la Juve da sempre. La Vecchia Signora, quando ha vinto 15 partite su 19 nel girone d’andata (come accaduto quest’anno), infatti, ha sempre festeggiato il tricolore alla fine della stagione.