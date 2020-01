Juventus, ufficiale l’arrivo di Wesley dal Verona

TORINO- In questi minuti, l’Hellas Verona ha comunicato di aver ufficialmente ceduto alla Juventus il cartellino del terzino brasiliano Wesley. Dopo i sei mesi passati in Veneto, il classe 2000 si aggregherà all’Under23 di mister Fabio Pecchia: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David de Oliveira Andrade Wesley, terzino brasiliano classe 2000. Hellas Verona FC augura a Wesley le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva”.