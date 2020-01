Juventus-Udinese, un solo precedente in coppa Italia: nel 1991/92 fu 3-0 per i padroni di casa

TORINO- Archiviato il successo esterno in casa della Roma, la Juventus si prepara ora ad affrontare la sfida di coppa Italia contro l’Udinese, in programma allo Stadium mercoledì sera. Come riportato dal sito ufficiale dei campioni d’Italia, c’è un solo precedente tra le due squadre in questo torneo: un 3-0 in favore dei torinesi datato 1991 e firmato dalle reti di Marocchi, Baggio e Casiraghi: “La Juve di mercoledì 4 settembre piace. Appare una squadra equilibrata, lontana da quegli sbalzi umorali che ne hanno caratterizzato la gestione precedente di Gigi Maifredi. Potrebbe passare al minuto 36 del primo tempo su calcio di rigore, ma Roberto Baggio si fa ipnotizzare da Giuliani: per il campione bianconero è il primo errore dagli 11 metri dopo 12 trasformazioni consecutive. Poco male: prima di andare al riposo, Giancarlo Marocchi sblocca il risultato con un bel tuffo di testa su cross di Gigi De Agostini. Ancora di testa arriva il raddoppio all’ottavo della ripresa. Ne è autore Baggio, che riscatta l’errore del primo tempo regalando momenti di calcio spettacolo che ottengono consensi dal pubblico. Infine, subentrato a Totò Schillaci, Casiraghi firma il 3-0 ed anche lui – specialista nel gioco aereo – la rete arriva con un preciso colpo di testa ispirato da un suggerimento di Angelo Alessio”.