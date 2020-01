TORINO – All’Allianz Stadium sta per andare in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese. I bianconeri non potranno contare su Cristiano Ronaldo, l’uomo più atteso ogni volta che scende in campo la Vecchia Signora. Il portoghese è stato colpito da un attacco di sinusite e non potrà dunque partecipare al match di stasera. Il debutto in Coppa Italia di CR7 per questa stagione va quindi rimandato, qualora la Juve si qualificasse, al prossimo turno.