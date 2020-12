Juventus U23, i convocati di Zauli per il Pontedera

TORINO- Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under23, ha reso nota la lista dei convocati bianconeri per la trasferta di domani in casa del Pontedera. Assenti Nocchi, Rosa, Marques, Vrioni, Del Sole e Di Pardo, torna a disposizione Israel, aggregato alla prima squadra nelle scorse settimane, così come Leone:

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

12 Israel

13 Alcibiade

17 Felix Correia

19 Rafia

20 Leone

22 Bucosse

26 Barbieri

29 Mosti

32 Tongya

33 Delli Carri

34 Wesley

35 Leo

37 Riccio

38 Raina