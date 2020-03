Juventus, titolo in borsa in rialzo

TORINO- Buone notizie per la Juventus riguardo il titolo in borsa, dopo alcune giornate estremamente negative a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia. L’indice del titolo bianconero ha infatti chiuso a +1,97%, contrariamente all’andamento generale della borsa italiana, oggi in perdita. L’indice FTSE MIB ha chiuso infatti in negativo, a -6,1%. FCA anche in negativo, con le contrattazioni che hanno chiuso a -15,03%.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<