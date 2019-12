Juventus, squadra in partenza da Caselle alla volta di Riad

TORINO- Mancano ormai solamente due giorni a Juventus-Lazio, gara che assegnerà il primo trofeo della stagione attualmente in corso: la supercoppa italiana. Tradizionalmente appuntamento dell’estate, quest’anno la competizione dà appuntamento agli appassionati di calcio domenica a Riad, dove i bianconeri cercheranno di riscattare il ko subito per opera dei biancocelesti in campionato ormai due settimane fa. Cristiano Ronaldo e compagni che sono in partenza proprio in queste ore, come mostrato dal club tramite i propri profili social ufficiali: