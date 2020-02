Juventus, solo un gol subito allo Stadium nel 2020

TORINO- Anche contro il Brescia, così come successo già nella precedente occasione con la Fiorentina, la Juventus ha tenuto per l’ennesima volta la rete inviolata in casa. Bianconeri che, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, hanno una vera e propria marcia in più, che li sta portando a continuare a lottare per il nono scudetto consecutivo. In casa, in questo 2020, il solo Cornelius del Parma è riuscito a battere Szczesny (anche se inutilmente, vista la doppietta di Ronaldo che ha fissato il risultato sul 2-1).

