Juventus, si studia il piano B per il centrocampo

TORINO- Non c’è solo Paul Pogba nel mirino della Juventus per il centrocampo della prossima stagione. Vero, il numero 6 francese è il primo nome sulla lista del ds Fabio Paratici, che valuta però anche profili alternativi nel caso in cui non si dovesse concretizzare il clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i radar di mercato sono puntati su Thiago Alcantara, in scadenza con il Bayern Monaco nell’estate del 2021. Lo spagnolo piace da tempo dalle parti di Torino e la prossima estate potrebbe concretizzarsi l’affondo decisivo per portarlo agli ordini di Sarri.

