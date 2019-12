Juventus schiacciasassi allo Stadium: 146 vittorie in dieci anni

TORINO- Anche quest’anno si sta avviando alla conclusione e, con lui, il secondo decennio degli anni 2000. Dieci anni che hanno visto, in campionato, la Juventus come assoluta protagonista, grazie alla vittoria di ben otto scudetti consecutivi. Un record costruito giorno dopo giorno prima da Antonio Conte e poi da Massimiliano Allegri, che hanno lasciato in eredità a Maurizio Sarri l’arduo compito di continuare la striscia di successi. Un impegno reso però più facile dai dati riportati da Opta. Nell’ultima decade, infatti, la Vecchia Signora si è dimostrata una vera e propria schiacciasassi tra le mura amiche, ottenendo ben il 77% di vittorie all’Allianz Stadium. 146 successi totali su 189 gare disputate, che fanno dello Stadium un vero e proprio fortino inespugnabile per molti.