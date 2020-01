TORINO- Vigilia di coppa Italia per la Juventus che, dopo aver eliminato l’Udinese agli ottavi con un netto 4-0, attende ora la visita della Roma, già sconfitta in campionato poco più di una settimana fa. Match impegnativo quello con i giallorossi, che Maurizio Sarri analizzerà in conferenza stampa a partire dalle 18. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza proprio qui su Juvenews.eu: