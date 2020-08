Juventus-Roma, la moviola: diversi episodi dubbi nell’ultima gara della carriera di Rocchi

TORINO- Dopo oltre 400 apparizioni in massima serie, l’arbitro Gianluca Rocchi, in occasione di Juventus-Roma, ha concluso la propria carriera. Diversi, però, gli episodi dubbi. Al 37′ giusta la decisione di annullare il gol di Calafiori, visto che la palla, arrivata al giovane dopo un calcio d’angolo, era uscita nel mentre dal campo. Al 44′ il direttore di gara concede un penalty alla Roma: sempre Calafiori finisce a terra dopo un contatto in area con Danilo. Il brasiliano non va a cercare l’avversario, che non fa nulla per spostarsi. Decisione al limite. Al 53′ la Roma fa 3-1. Sulla discesa di Zaniolo, però, il giovane talento romanista sbraccia colpendo Bernardeschi che finisce a terra. Dopo consulto con il VAR Rocchi convalida il gol, ma anche qui ci sono diversi dubbi su questa decisione. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, è arrivata una clamorosa novità per il mercato bianconero. Ci siamo, arriva l’annuncio: “Soldi più due giocatori, ecco l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

