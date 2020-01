Juventus-Roma, il probabile undici bianconero: Dybala in panchina, torna Bentancur

TORINO- Vigilia di coppa Italia per la Juventus, che domani sera allo Stadium riceverà la visita della Roma in occasione dei quarti di finale. Poco turnover per Maurizio Sarri che, secondo quanto riportato da Sky Sport, non vorrebbe correre rischi contro una formazione pericolosa come quella capitolina. In porta avvicendamento tra Szczesny e Buffon, che davanti a sè dovrebbe veder agire il quartetto composto da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo. A centrocampo confermato ancora una volta Rabiot al fianco di Pjanic, con il rientrante Bentancur a completare il terzetto. In avanti, invece, possibile turno di riposo per Paulo Dybala, che verrebbe rimpiazzato da Douglas Costa. Confermatissimi, invece, Higuain e Ronaldo.