Juventus-Roma 3-1, vittoria dalla doppia faccia

TORINO – all’Allianz Stadium la Juventus doveva agguantare la semifinale di Coppa Italia. Obiettivo raggiunto, ma la gara lascia spazio a parecchie riflessioni. Nel primo tempo i bianconeri danno l’impressione di poter ‘tritare’ – per dirla alla Sarri – l’avversario, e per certi versi lo fanno. Ronaldo inventa, Bentancur raddoppia e Bonucci mette il sigillo. Vedendo soltanto i primi 45′ di questo match veniva spontaneo pensare alla goleada. Ma così non è, perché l’atteggiamento con cui rientrano in campo i bianconeri è totalmente diverso da quello della prima frazione. Sorniona, seduta sugli allori, la Vecchia Signora comincia a lasciare spazio alle iniziative dei giallorossi, che dopo una dormita della retroguardia bianconera trovano il gol del 3-1. La rabbia di Sarri e qualche sostituzione raddrizzano il match, la Juve continua a concedere qualcosa alla disperazione della Roma, ma Buffon e un po’ di concretezza aiutano i padroni di casa a proiettarsi in semifinale. Difficile pensare che le differenze tra il primo ed il secondo tempo siano frutto di una scelta. La vera Juventus probabilmente si vedrà quando sarà capace di mantenere per tutta la partita lo stesso livello di attenzione, ma finora i risultati parlano più forte di qualunque critica.