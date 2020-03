Juventus, ripresa dei lavori per fine mese

TORINO- La Juventus, così come le altre squadre del nostro campionato, ha interrotto momentaneamente i propri allenamenti a causa dell’emergenza Coronavirus. I calciatori della rosa bianconera sono in quarantena, chi a casa e chi al JHotel, ma verso fine marzo dovrebbero tornare a lavorare al JTC agli ordini di mister Sarri. Nel caso in cui la situazione dovesse migliorare, infatti, dal 25 marzo ogni giorno è buono per tornare al lavoro.

