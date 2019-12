Juventus, ripresa degli allenamenti il 30 dicembre

TORINO- Dopo il secondo ko stagionale contro la Lazio, la Juventus ha fatto ritorno in Italia. I bianconeri, visto anche il Natale ormai alle porte, godranno di una settimana di assoluto riposo, prima di tornare ad allenarsi al JTC il 30 dicembre. A comunicarlo è il sito ufficiale dei campioni d’Italia: “La Juve si dà appuntamento per chiudere il 2019 al JTC. Oggi inizia una settimana di pausa per i bianconeri, che riprenderanno ad allenarsi tra sette giorni. Il ritrovo al JTC è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 30”.