Juventus, primi sondaggi con l’Atalanta per Pessina

TORINO- La sfida di sabato con l’Hellas Verona è stata l’occasione giusta per la Juventus per osservare da vicino i progressi di Matteo Pessina, che tanto bene sta facendo in questa stagione. Il classe 1997, di proprietà dell’Atalanta, sta emergendo come uno dei più interessanti talenti del campionato e, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il club bianconero avrebbe già un piano in mente. In estate potrebbe infatti partire un’offerta da 20 milioni verso il club bergamasco, al quale Pessina verrebbe poi lasciato in prestito per una stagione.

