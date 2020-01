Juventus, possibile scambio di giovani con il Barcellona

TORINO- Con la prima squadra che, come dichiarato da Paratici, non subirà mutamenti in questa sessione di mercato, le attenzioni della Juventus si rivolgono ora tutte sul settore giovanile. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club bianconero starebbe mettendo in piedi uno scambio di giovani con il Barcellona. A sbarcare a Torino potrebbe essere il giovane attaccante venezuelano Alejandro Marques, il cui rapporto con il club catalano è ai minimi storici. A fare il percorso inverso, invece, sarebbero Matheus Pereira e Kaly Sene (il primo attualmente in prestito al Dijon, il secondo in forza nell’under19).