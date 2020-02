TORINO- Tra le rivelazioni di questa stagione in serie A c’è sicuramente Robin Gosens, che si sta dimostrando anche importante arma sotto porta per l’Atalanta. L’esterno tedesco, andato a segno anche contro la Juventus, è già a quota sette reti, che lo avrebbero fatto finire nel mirino proprio del club bianconero. La concorrenza, però, è naturalmente folta e anche qui, come per molte alte trattative, i campioni d’Italia dovranno superare l’interesse da parte dell’Inter.