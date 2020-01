Juventus-Parma, quando Ravanelli riportò lo scudetto a Torino

TORINO- Domani sarà il giorno di Juventus-Parma, prima partita del girone di ritorno per i bianconeri. Di fronte un avversario che, nonostante il ko in coppa Italia con la Roma, è in salute e lo ha dimostrato battendo il Lecce all’ultima giornata. I social media bianconeri, per caricare la squadra, hanno postato sui social il successo per 4-0 del 1995 che riportò lo scudetto a Torino dopo ben nove stagioni di digiuno. Assoluto mattatore dell’incontro fu Fabrizio Ravanelli, autore di una doppietta. Gli altri gol furono messi a segno da Deschamps e Vialli: