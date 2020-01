Juventus-Parma, mai una porta inviolata per gli emiliani a Torino

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Parma, posticipo che chiuderà questa domenica della ventesima giornata di campionato. Bianconeri che hanno l’occasione di allungare sull’Inter in classifica, dopo il pareggio esterno dei nerazzurri a Lecce. Davanti ci sarà una squadra a caccia di punti per un posto nella prossima Europa League, ma un dato può confortare i ragazzi di Sarri. Nei 24 precedenti tra le due squadre a Torino, infatti, gli emiliani non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata (60 gol subiti in totale), facendo della Vecchia Signora l’unica squadra affrontata almeno 10 volte a non essere mai rimasta a secco contro i gialloblù.