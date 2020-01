Juventus-Parma, le pagelle di Angelo Di Livio: Cristiano Ronaldo detta legge

Juventus-Parma, ecco le pagelle di Angelo Di Livio

I bianconeri allungano sull’Inter con una vittoria sofferta ai danni del Parma. Per la Juventus spiccano le prestazioni di de Ligt e Cristiano Ronaldo.

SZCZESNY 6 – Ottimo nel disinnescare le tante bombe dalla distanza del Parma, incolpevole in occasione del gol dei ducali.

CUADRADO 5,5 – Messo in difficoltà dall’essere l’unico a coprire la fascia destra, parzialmente colpevole sul gol di Cornelius, che gli scatta davanti e va a colpire di testa.

DE LIGT 7 – Grande lavoro di copertura sulla fisicità di Inglese nel primo tempo. Salva la porta dal pareggio del Parma con un’ottima deviazione. La Juventus ha comprato il capitano di un Ajax sconvolgente e lo sta finalmente rivedendo tra le mura di casa.

BONUCCI 6 – Con le linee intasate, spesso tocca a lui far partire la manovra bianconera. Non fa mai mancare i suoi lanci né il suo apporto in copertura.

ALEX SANDRO S.V. (Dal 20′ DANILO 6 – Subentra all’infortunato Alex Sandro e si occupa della fascia opposta al proprio piede, non fa mancare il suo apporto in fase offensiva e lascia poche sbavature in copertura)

RABIOT 5,5 – Leggermente impreciso e troppo statico nel cucire le linee tra Dybala e Cuadrado.

PJANIC 6 – Spesso ingabbiato dalla densità del centrocampo ducale, quando possibile gioca il pallone con la sua classica pulizia.

MATUIDI 6 – C’è un limite a quello che gli si può chiedere dal punto di vista tecnico, ma corsa e pressing non mancano mai.

RAMSEY 6 – Dal trequartista ci si aspetta qualcosa in più in occasione dell’ultimo tocco, ma le idee non mancano e la condizione sembra sempre migliore. (Dal 58′ HIGUAIN 6 – Entra e ricompone il preziosissimo tridente, ma gli toccano più occasioni di fare lavoro sporco piuttosto che per rendersi pericoloso)

DYBALA 7 – Incanta meno rispetto alle ultime uscite, ma deve fare i conti con il muro alzato dai difensori del Parma. Serve l’assist vincente per il gol del vantaggio bianconero. (Dal 80′ DOUGLAS COSTA S.V.)

RONALDO 7 – Per sbloccare una partita complessa serve la giocata del campione, dunque chi meglio di lui? Porta in vantaggio i bianconeri con una grande azione personale, premiata anche da un pizzico di fortuna. Segna anche il gol del raddoppio della Juventus e cerca più volte la tripletta. Soltanto un giocatore così può vincere cinque (o magari sei) volte il Pallone d'Oro.