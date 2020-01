Juventus-Parma 2-1, CR7 dopo i brividi

TORINO – all’Allianz Stadium la Juventus scende in campo con l’intento di allungare sull’Inter e si trova davanti ad una vera e propria barricata. La grande fisicità del centrocampo del Parma, capace di rimanere compatto e spezzare le trame bianconere, mette in difficoltà la Vecchia Signora. Nel primo tempo i padroni di casa non concedono praticamente nulla ai crociati, ma non riescono ad essere pericolosi. La Juve prova ad accerchiare gli ospiti mettendo palloni in mezzo, ma l’impressione dei calcianti e l’ottima copertura della difesa del Parma impediscono la creazione di grosse occasione. Ci pensa Cristiano Ronaldo a sbloccarla: verso la fine del primo tempo il portoghese si mette in proprio e beffa Sepe che, anche a causa di una deviazione, raccoglie in rete il pallone calciato col destro da CR7.

Nel secondo tempo i bianconeri subiscono l'ennesimo gol su palla inattiva, ma pochi minuti dopo riescono a tornare in vantaggio con un'ottima azione sull'asse Dybala-Ronaldo. L'argentino prende palla sull'out di sinistra e serve perfettamente l'inserimento del portoghese, che su quei palloni difficilmente delude. Il Parma si fa sotto negli ultimi dieci minuti e la Juventus mostra qualche debolezza, ma grazie a delle grandi chiusure di de Ligt e all'imprecisione dei ducali riesce a portare a casa tre punti fondamentali per il campionato.