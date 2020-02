Juventus, opposition watch: la Spal

TORINO- La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha voluto analizzare la Spal, avversaria di questo turno di campionato: “La SPAL occupa, dopo 24 giornate, l’ultima posizione in classifica con 15 punti. Una squadra guidata in panchina – fino allo scorso 20 febbraio – da Leonardo Semplici, poi esonerato e sostituito con Luigi Di Biagio, alla prima esperienza in Serie A. L’esordio del tecnico romano non è stato fortunato, dato che il team ferrarese sabato scorso ha perso 2-1 al Via del Mare di Lecce. Fino a questo momento la SPAL ha vinto 4 gare, ne ha pareggiate 3 e perse 17, con 18 gol segnati e 42 subiti. Le sconfitte consecutive sono 4: l’ultima vittoria risale al 20 gennaio, quando si impose 2-1 sul campo dell’Atalanta. Allo stadio Mazza, dove non vince dal 5 ottobre (1-0 sul Parma), ha raccolto 8 punti ed ha segnato 10 gol. In termini realizzativi è la squadra che ha fatto peggio tra le mura amiche, al pari dell’Udinese. Il miglior marcatore è Petagna con 9 reti (nello scorso campionato ne mise a segno 16, suo record personale), seguito da Valoti, Di Francesco e Kurtic (passato intanto al Parma) con 2, Missiroli, Strefezza e Bonifazi con 1. Quest’ultimo nel mercato di gennaio è arrivato dal Torino, ed è la terza volta in carriera che raggiunge il club estense dopo la promozione dalla B alla A del 2016/2017 e la salvezza conquistata nella passata stagione, segnando tra l’altro un gol alla Juventus nella sfida giocata lo scorso 13 aprile. L’unico giocatore a non aver saltato nemmeno un minuto in campionato è il portiere albanese Berisha, sempre schierato titolare e mai avvicendato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<