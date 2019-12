Juventus, opposition watch: la Sampdoria

TORINO- Ultimo impegno di campionato del 2019 per la Juventus, attesa domani sera dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, ha analizzato le statistiche stagionali della squadra di Claudio Ranieri: “La Sampdoria ha il diciottesimo attacco del campionato, avendo segnato 13 reti. Una media di 0,81 gol a partita, molto più bassa rispetto a quella della passata stagione (chiuse a 1,57), quando riuscì anche attraverso il gioco dell’allora tecnico Marco Giampaolo a far laureare capocannoniere Fabio Quagliarella con 26 centri. A livello difensivo invece i blucerchiati hanno subito 25 gol: si tratta della dodicesima retroguardia, delle ultime sette della classifica colei che ne ha subiti di meno al pari del fanalino di coda SPAL. Fino a questo momento sono 24 i giocatori che sono scesi in campo. Tra i volti nuovi, colui che ha giocato di più è il difensore colombiano Jeison Murillo, arrivato in estate in prestito dal Valencia. Una squadra che non fa del possesso palla il suo punto di forza (è nelle ultime posizioni), ma che cerca spesso la profondità per trovare le giocate delle punte. Nel derby di sabato contro il Genoa si è schierata con un 4-4-1-1, chiudendo con il 38% di possesso e il 69% di passaggi riusciti”.