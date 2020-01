Juventus, opposition watch: la Roma

TORINO- La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha voluto fare un’analisi sul momento della Roma, avversario nel posticipo di domani sera all’Olimpico: “Quarta in classifica con 35 punti, la Roma arriva all’ultima partita del girone d’andata reduce dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Torino. Nelle 18 gare fino ad ora disputate i giallorossi hanno avuto un rendimento di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. In campionato sono 12 i giocatori che sono andati a segno: il miglior marcatore è Edin Dzeko con 7 reti, seguito da Kolarov (5), Zaniolo (4), Kluivert e Mkhitaryan (3), Smalling e Perotti (2), Veretout, Mancini, Pellegrini, Under e Cristante (1). Le marcature stagionali di Dzeko diventano 10 considerando anche i centri in Europa League, competizione nella quale la Roma ha passato la fase a gironi. La squadra di Paulo Fonseca ha il quinto miglior attacco della Serie A (33) e la quarta miglior difesa (19). L’unico giallorosso che ha giocato tutti i minuti a disposizione è Aleksandar Kolarov (1620’), uno dei più grandi specialisti sulle punizioni che ci sono in circolazione. Delle cinque reti infatti segnate in campionato, tre sono arrivate da calcio piazzato, mentre le altre due su rigore”.