Juventus, opposition watch: la Roma

TORINO- Messo da parte il campionato, la Juventus è pronta a tornare in campo in coppa Italia, quando domani sera allo Stadium ospiterà la Roma già battuta all’Olimpico poco più di una settimana fa. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, ha voluto fare il punto sulla situazione del club capitolino: “Il modulo è il 4-2-3-1. Una squadra che prova sempre ad impostare l’azione da dietro, con uno dei due mediani (in occasione della gara di campionato, Veretout e Diawara) che si abbassa in mezzo ai due centrali difensivi (Smalling e Mancini) per ricevere il pallone e dare il via all’azione. Una situazione sfruttata al meglio da Paulo Dybala in occasione della rete che ha portato al 2-0 (il rigore firmato da Ronaldo), dato che l’argentino andò proprio in pressing asfissiante su Veretout. Una delle tante caratteristiche della formazione giallorossa è anche quella di partire fortissimo nel primo quarto d’ora della ripresa, il momento migliore in questa stagione per i nostri avversari di domani. Infatti è la squadra che ha segnato più gol (10) nei primi 15 minuti del secondo tempo in questa Serie A. E anche nella gara di Coppa Italia giocata a Parma è successa la stessa cosa, dato che la rete di Pellegrini è arrivata al 49’”.