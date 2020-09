TORINO- Alla prima vera uscita stagionale, la nuova Juventus targata Andrea Pirlo ha travolto il Novara con un netto 5-0. Una sfida alla quale ha assistito anche un’ospite d’eccezione: Gabriela Sabatini. Ex giocatrice di tennis, vincitrice di un Us Open in carriera, Sabatini è la zia di Oriana, compagna di Paulo Dybala. Il club bianconero, per omaggiarla della visita, le ha regalato una maglia con il numero 10 della Joya: