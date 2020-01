TORINO- La Juventus continua a seguire i giovani talenti del nostro campionato, nella speranza di trovare ricambi adatti per la propria rosa. Tra i vari profili visionati, c’è anche quello di Manuel Locatelli, centrocampista scuola Milan e ora punto fermo della mediana del Sassuolo, che per averlo ha dovuto sborsare ben 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in estate potrebbe esserci un nuovo affondo da parte del club bianconero.