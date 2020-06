Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Cuadrado torna titolare!

Juventus-Napoli formazioni ufficiali

Juventus-Napoli, ecco le formazioni ufficiali:

COPPA ITALIA – Allo Stadio Olimpico di Roma stanno per scendere in campo Juventus e Napoli per contendersi la Coppa Italia. La coppa di lega è giunta al suo atto conclusivo, per entrambi i tecnici sarebbe la prima vittoria da allenatore.

Maurizio Sarri punta su una formazione molto simile a quella delle semifinali giocate contro il Milan: Cristiano Ronaldo agirà nuovamente da centravanti, e a presidiare la fascia destra ci sarà Cuadrado al posto di Danilo. Dall’altra parte, Gattuso punta sul tridente leggero con Mertens al centro dell’attacco. Al suo fianco ci saranno Insigne e Callejon, che ha vinto il ballottaggio con Politano. Panchina per Manolas, che nonostante il recupero dall’infortunio lascerà il posto a Maksimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All.: Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.