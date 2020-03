Juventus-Milan, si va verso la gara a porte chiuse

TORINO- Dopo il rinvio del match con l’Inter che si sarebbe dovuto giocare ieri, la Juventus attende di conoscere il destino della gara di coppa Italia con il Milan, prevista per mercoledì sera. Secondo quanto riportato da TgR Piemonte si va verso la decisione di giocare la partita a porte chiuse, vietando così l’accesso anche ai tifosi residenti in Piemonte, come invece comunicato originariamente dal club bianconero. In serata, comunque, dovrebbero arrivare ulteriori novità riguardo la vicenda. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa all’improvviso una bomba che sta facendo il giro del web e sta seminando il panico tra i tifosi bianconeri: il clamoroso annuncio sta terrorizzando tutti! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<