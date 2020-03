Juventus-Milan, domani Sarri in conferenza stampa

TORINO- Dopo il turno di riposo nell’ultima di campionato, concesso a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus è pronta a tornare di nuovo in campo in occasione del match di Coppa Italia con il Milan di mercoledì. Come accade sempre in queste occasioni, Maurizio Sarri analizzerà il match in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti. Appuntamento a domani, martedì 3 marzo, alle ore 17.45 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<