Juventus, Mandragora ha convinto Sarri

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si seguono attentamente i progressi di quei giocatori al momento “parcheggiati” presso altre società. Un esempio ne è Rolando Mandragora, ormai punto fermo dell’Udinese e in odore di convocazione in Nazionale maggiore. Il ragazzo, prelevato dal Genoa nel 2015, avrebbe convinto Maurizio Sarri e potrebbe presto far ritorno a Torino per una cifra vicina ai 26 milioni di euro.

