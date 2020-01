Juventus, lo United vuole blindare Chong

TORINO- È notizia di ieri quella dell’incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Thaith Chong, esterno olandese in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il club nerazzurro si candida così a sfidare la Juventus, che già da diverso tempo aveva messo gli occhi sul talento classe 1999, assistito di Mino Raiola. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, però, i Red Devils non hanno alcuna intenzione di privarsi del loro talento e, per questo, proveranno con una nuova offerta ad ottenere la sua firma sul rinnovo. Pronti, per Chong, un aumento di ingaggio e un ruolo centrale nell’undici della prima squadra.