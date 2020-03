Juventus, le date degli impegni di marzo

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha messo confusione nello svolgimento del campionato, con la Lega che dovrà ora gestire al meglio la programmazione delle giornate dei prossimi mesi. La Juventus inizierà da domani con il big match contro l’Inter, rinviato la scorsa domenica. Bianconeri che poi saranno nuovamente in campo venerdì 13 contro il Bologna, match anticipato per consentire di recuperare al meglio in vista del ritorno di Champions con il Lione, previsto per il 17. Si chiude, infine, con il Lecce sabato 21, ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali.

