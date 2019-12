Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: tridente a sorpresa!

Supercoppa Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: tridente inaspettato per Sarri!

SUPERCOPPA – Tutto pronto a Riyad per questa seconda edizione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Dopo il successo di Jeddah, i bianconeri sperano di ripetersi a Riyad. Maurizio Sarri ha finalmente sciolto i dubbi di formazione. Tridente sì o tridente no? Alla fine il tecnico toscano ha deciso di puntare sui tre uomini più tecnici dell’attacco, affidandosi quindi al terzetto ‘Dygualdo’. Szczesny torna tra i pali nonostante gli ultimi problemi fisici e la grande accoglienza ricevuta da Buffon. In difesa ancora spazio per Demiral, che vince il ballottaggio dell’ultimo minuto con de Ligt. A sorpresa De Sciglio e Alex Sandro dal primo minuto, il brasiliano non si era allenato nella giornata di ieri, ma il tecnico ha deciso di impiegarlo comunque. Simone Inzaghi dall’altra parte punta sui suoi 11 ‘titolarissimi’. Il tecnico biancoceleste aveva praticamente tutta la squadra a disposizione, ad eccezione dello slovacco Vavro. Attacco di profondità con Immobile e Correa, supportati dalle invenzioni di Luis Alberto e gli inserimenti di Milinkovic-Savic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.