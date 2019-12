Juventus-Lazio, la partita di Riad è da record

TORINO- È il giorno di Juventus-Lazio, finale di supercoppa italiana. Bianconeri che vogliono vendicare la sconfitta patita in campionato un paio di settimane fa, regalando il primo trofeo in campo nazionale a Maurizio Sarri, mentre i biancocelesti puntano a sollevare il secondo trofeo del 2019 dopo la coppa Italia. La partita delle due squadre, ancor prima di cominciare, è però già da record. Come riferito dalla Lega, le due compagini si affrontano per contendersi la coppa per la quinta volta nella storia, scavalcando qualsiasi altro confronto in classifica.