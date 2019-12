Juventus-Lazio, 210 i paesi al seguito dell’incontro

TORINO- La Lega Serie A, tramite un comunicato, ha reso noti i dati sui paesi che trasmetteranno la partita di supercoppa italiana tra Juventus e Lazio, in programma domenica sera: “Info su trasmissione del segnale televisivo della gara nel mondo: 181 Paesi e Territori avranno la copertura televisiva grazie ai diritti acquistati da 31 broadcaster, altri 29 territori (quelli non assegnati) saranno coperti con la diretta streaming fatta sull’account twitter ufficiale in inglese della Lega. In totale quindi il segnale sarà diffuso in 210 territori”. Un evento che, da questi dati e dagli interpreti che calcheranno il terreno di gioco, si preannuncia spettacolare.