Juventus, la lista Champions ufficiale: torna Chiellini, out Demiral

TORINO- La Juventus ha da poco diramato la propria lista per i prossimi impegni di Champions League, a partire da quello del 26 febbraio contro il Lione. Torna capitan Chiellini, ormai prossimo al rientro in campo dopo l'infortunio al crociato di fine estate, mentre va out Demiral, che sarà ai box fino a fine stagione. Questo l'elenco completo: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.