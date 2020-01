Juventus, la difesa torna sotto le critiche: sesta gara in stagione con almeno due gol al passivo

TORINO- Una brutta Juventus quella scesa in campo ieri sera al San Paolo, in una gara che ha visto il Napoli portare a casa con merito i tre punti. Gli azzurri, con le reti di Zielinski e Insigne, hanno messo nuovamente nel mirino delle critiche la difesa bianconera, sembrata incapace di potersi opporre agli attacchi dei ragazzi di mister Gattuso. Il dato che preoccupa, però, è quello dei gol al passivo (21 totali solo in campionato). Per la sesta volta in stagione, gli uomini di Maurizio Sarri hanno subito almeno due reti in una sola gara, che certificano una fragilità dovuta anche all’assenza di capitan Chiellini.