Juventus-Inter, Chong l’ultimo profilo conteso dai due club

TORINO- Non ha fine l’eterna sfida stagionale tra Juventus e Inter. I due club, che si stanno contendendo lo scudetto, hanno anche diversi obiettivi in comune sul mercato. L’ultimo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe quello dell’esterno olandese Tahith Chong, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il ragazzo, classe 1999, sembrava ad un passo dalla firma con il club bianconero fino a qualche giorno fa, ma l’inserimento dei nerazzurri ha fatto rallentare la chiusura. Il club meneghino, infatti, avrebbe richiesto l’acquisto di Chong già a gennaio, consentendo ai Red Devils di non perderlo a parametro zero.