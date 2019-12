Juventus, incassi da record dalla Champions: 95 milioni di euro

TORINO- Buone notizie arrivano per la Juventus dalla Champions League. In attesa di tornare a giocare nella competizione negli ottavi di finale contro il Lione, il Corriere di Torino ha fatto il punto sui guadagni dei bianconeri dalla massima competizione europea. 95,6 milioni, che ne fanno il quarto introito più alto di questa stagione. Campioni d’Italia alle spalle delle big: Barcellona a 117 milioni, i campioni in carica del Liverpool a 111 e i finalisti della scorsa edizione del Tottenham a 110.