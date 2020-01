Juventus, il saluto a Sissoko: “Grazie per i bei momenti, in bocca al lupo per il futuro”

TORINO- Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha annunciato proprio oggi la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato dopo gli ultimi sei mesi passati tra le fila del Sochaux. L’ormai ex calciatore maliano, simbolo dei bianconeri nel primo periodo dopo il ritorno in serie A, è stato salutato dal suo ex club tramite i profili ufficiali social. Centro presenze e tre reti, con in mezzo tanta sfortuna a causa degli infortuni, che sono bastate per farlo entrare nei cuori dei sostenitori della Vecchia Signora. Questo il messaggio dei social media juventini: “Grazie per i momenti che abbiamo condiviso insieme. In bocca al lupo per il futuro fuori dal campo,@sissokomomo”: