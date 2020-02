Juventus, il retroscena: è arrivata la strigliata dei senatori

TORINO- Dpo il pareggio con il Milan, derivato da una brutta prestazione della squadra, i senatori della Juventus hanno strigliato il resto della rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a prendere in mano la situazione sono stati Gigi Buffon e Leonardo Bonucci, che hanno provato a caricare i compagni in vista dei prossimi impegni, a cominciare da quello di domani contro il Brescia. Una partita che, visto il recente trend negativo di risultati, non può essere sbagliata.

