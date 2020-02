Juventus, il retroscena: dopo il ko di Verona la “vecchia guardia” si è fatta sentire

TORINO- La brutta sconfitta di Verona, che ha aiutato l’Inter a tornare in testa alla classifica, non è andata giù a gran parte dello spogliatoio della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la delusione è palpabile e a prendere in mano la situazione, ancora una volta, è stata la “vecchia guardia”, composta da Bonucci, Chiellini e Buffon. I tre senatori, sorpresi dalla fame dei rivali nerazzurri, hanno invitato i compagni a ritrovare quegli stimoli che, in questi anni, hanno regalato ben otto scudetti alla Vecchia Signora.

