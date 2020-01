Juventus, il report dell’allenamento: testa alla coppa Italia

TORINO- Il giorno dopo la vittoria con il Parma, la Juventus si è subito ritrovata al lavoro al JTC per preparare la sfida di coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì: “Continua, serratissimo, il calendario della Juventus. Reduci dalla vittoria di ieri sera, che significa primato e allungo in vetta, a + 4 sull’Inter, i giocatori bianconeri si sono ritrovati già in tarda mattinata al JTC, per cominciare a preparare la sfida di mercoledì sera, ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Scarico per chi ha giocato ieri, attivazione, lavoro tecnico e partita per il resto del gruppo: ecco il menu della giornata di oggi”.